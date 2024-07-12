نقابة الأطباء تحتفل بالخريجين الجدد وتكرم الأوائل بمختلف المحافظات

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نظمت النقابة العامة للأطباء، احتفالا اليوم الجمعة، للأطباء الجدد، وكرمت أوائل دفعات كليات الطب على مستوى جميع المحافظات.

جاء ذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر د. مدحت مرسي، ومقرر اللجنة الإجتماعية د. شادي صفوت.

وفي كلمته هنأ نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، خريجي الدفعات الجديدة لكليات الطب، معربا عن سعادته بانضمامهم لنقابة الأطباء لممارسة المهنة.

وأشاد نقيب الأطباء، بشباب الأطباء، ونصحهم بالمثابرة والاجتهاد في أداء واجبهم، وحسن التصرف لمواجهة صعوبات المهنة، موجها الشكر، لأسر الأطباء لمساندتهم لهم حتى التخرج.