الزراعة: استمرار انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد الألفي، معاون وزير الزراعة، إن توافر الأعلاف لمزارع الإنتاج الداجني خلال الفترة الماضية؛ أدى إلى زيادة الإقبال على الدخول في مراحل الإنتاج، وعودة العديد من المربين مرة أخرى.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى انعكاس ذلك إيجابا على زيادة حجم المعروض من الدواجن في السوق، وتراجع الأسعار، مشددا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات أكثر يلمسها المواطن في أسعار الدواجن مع تحسن أوضاع السوق.

وأكد أن الوزارة تعمل على خدمة المنتج لتوفير منتج بسعر عادل للمربي، مشيرا إلى أن 70% من تكلفة الإنتاج الداجني مرتبطة بأسعار الأعلاف والذرة وفول الصويا.

ونوه أن أسعار الأعلاف شهدت استقرارا كبيرا مع الإفراج السريع عن شحناتها في الموانئ، لافتا إلى انعكاس ذلك على هبوط أسعار خامات الأعلاف بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ومن ثم انخفاض تكلفة الإنتاج التي يتحملها المربي.