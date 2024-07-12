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3 صفقات قوية على رادار اتحاد جدة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 5:53 م

كشفت تقارير صحفية، عن 3 صفقات قوية على رادار نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بترشيح النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية، إن كريم بنزيما قدم توصياته بشأن التعاقد مع لاعبين جدد، إذ رشح 3 نجوم للانضمام إلى صفوف العميد، وهم: الجزائري حسام عوار والبرازيلي كاسيميرو والفرنسي نبيل فقير.

 

أضافت الصحيفة أن الاتحاد في طريقه للتعاقد مع واحد من هؤلاء، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، موضحة أن بنزيما سبق ورشح زميله السابق في ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، لكنه وقع مؤخرا للقادسية السعودي، العائد حديثا لدوري المحترفين.

 


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