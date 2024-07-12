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تمكن مركز بحثي ألماني من اكتشاف أقرب الثقوب السوداء إلى كوكب الأرض، رغم أن الثقب يقع في مجرة غير المجرة التي تضم الشمس وكوكب الأرض.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دراسة لمركز ماكس بلانك الألماني أن الثقب الأسود الأقرب إلى الأرض يقع على بعد 17700 سنة ضوئية من الأرض.

ويقع الثقب في مجرة أوميغا سنتوري، التي يمكن رؤيتها جنوب خط الاستواء من على كوكب الأرض.

ويعد هذا الثقب من الثقوب السوداء المتوسطة النادرة، إذ تعادل كتلته 8200 ضعف كتلة الشمس.

وأوضحت الدراسة أن الثقب لم يكتمل نموه بسبب سحب مجرة درب التبانة للغازات والنجوم من مجرة أوميغا.

وتابعت الدراسة أن الثقب قد ينمو حال توفر المواد اللازمة لذلك ليصبح من الثقوب الضخمة.

يذكر أن معظم الثقوب السوداء تتواجد في مراكز المجرات، وأن الثقب الخاص بمجرة درب التبانة التي تتبعها المجموعة الشمسية يقع على بعد 26000 سنة ضوئية من كوكب الأرض، وتزيد كتلته عن كتلة الشمس بمليارات المرات.