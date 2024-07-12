جوميز يتحدث عن فوز الزمالك الصعب أمام طلائع الجيش

أكد جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، أنه يرغب في معرفة موعد بداية الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز، لوضع خطة الإعداد له.

وقال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي: "أجرينا العديد من التغييرات على التشكيل، لكن الشوط الأول لم يكن جيدًا، أريد أن أرى أفضل شكل للفريق".

الشوط الأول لم نظهر بالشكل المطلوب، ولم تكن النتيجة عادلة، ولكن هذه كرة القدم، من الممكن أن تتفوق حتى لو لم تكن تستحق".

وواصل: "يجب أن نصبر على محمد عاطف، لأنه ليس ظهير أيسر ووضحت قبل ذلك أنه يلعب في هذا المركز لعدم وجود ظهير ايسر، ودفعنا بـ إيشو الذي يمتلك قدم يسرى جيدة، رغم أنه لم يشارك منذ فترة طويلة".

وأضاف: "عاطف لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني الأمور تغيرت وظهر بشكل جيد".

وأنهى: "إبراهيما نداي هو لاعب ملكنا، ولو عنده أي مشكلة قانونية سوف نناقشها، وفي حال رحيله نحن نمتلك العديد من اللاعبين".