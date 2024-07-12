سكالوني يطالب ميسي بالاستمرار مع منتخب الأرجنتين لأطول فترة ممكنة

طلب مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالونى من مهاجم إنتر ميامى وأسطورة نادى برشلونة، ليونيل ميسى، الاستمرار مع المنتخب لأطول فترة ممكنة، سواء كلاعب أو كأحد أعضاء الجهاز الفنى بعد الاعتزال.

وقال سكالونى، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب فوز الأرجنتين على كندا 2-0 فى نصف نهائى «كوبا أمريكا»، إنه لن يتوقف عن استدعاء ميسى للمنتخب حتى يتوقف عن ممارسة كرة القدم.

أوضح سكالونى قوله: «متى نهاية مسيرة ميسى مع المنتخب؟ لا أعرف الموعد، لكن يمكنه البقاء معنا متى أراد، حتى لو كان يريد الاستمرار فى المنتخب بعد اعتزاله كرة القدم».

وعن أداء لاعبيه وعدم استقبالهم لأى هدف فى ٥ مباريات متتالية، قال: «من المستحيل أن تكون غير راضٍ عن هؤلاء الرجال، فى كل مباراة كنا على مستوى الحدث». أضاف: «أنا لستُ مهتمًا بالإحصاءات، ما الذى يمكن أن يتغير؟ علينا أن نواصل اللعب بأسلوبنا المعتاد».

وتجنب سكالونى التحدث بصراحة عن مستقبل أنخل دى ماريا الذى يصر على اعتزال اللعب الدولى رغم أن لياقته البدنية تسمح له بالمواصلة على أعلى مستوى.

وقال المدرب: «علينا أن نتركه يلعب وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إقناعه بالاستمرار أم لا، فى هذه الأثناء عليه أن يستمتع باللحظة».

واعترف فى نهاية حديثه بقوة الخصم القادم فى نهائى «كوبا أمريكا» مهما كان، قائلاً: «كولومبيا وأوروجواى خصمان كبيران، إنهما الأفضل حاليًا على مستوى أمريكا الجنوبية».

فى سياق متصل، وصف ليونيل ميسى ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية التى استضافت مباريات «كوبا أمريكا ٢٠٢٤» بـ«السيئة» فى معرض حديثه عن البطولة بعد التأهل إلى النهائى على حساب كندا.

وبدا واضحًا على ليونيل ميسى عدم الرضا من التنظيم الأمريكى لبطولة «كوبا أمريكا» خلال حديثه مع قناة «Tyc sports» الأرجنتينية، بعد انتهاء مباراة كندا بدقائق.

وقال ميسى: «لقد كانت بطولة صعبة للغاية بملاعب سيئة جدًا ودرجات حرارة شديدة ومرتفعة، جميع الخيارات كانت مُعقدة، فى نهاية المطاف تأهلنا للنهائى، وهى أهم من جميع المباريات السابقة».

واصل: «يمكن للأرجنتين لعب نهائى آخر، أليس كذلك؟ إنه أمر مثير للإعجاب، ومن الجيد أننا نفعل ذلك مرة أخرى».

وفضل ليونيل ميسى عدم المبالغة فى الاحتفال ببلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالى، والخامسة فى مسيرته مع التانجو، مطالبًا زملاءه بضرورة التركيز على الخطوة الأخيرة أمام كولومبيا أو أوروجواى.

أوضح ميسى: «لايزال أمامنا خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بكوبا أمريكا، الأمر لم ينته بعد وتنتظرنا مباراة أخرى صعبة».

وعن إمكانية اعتزاله الدولى قريبًا، اعترف ميسى بأنه يعيش آخر أيامه مع الأرجنتين دون التأكيد على أنه لن يلعب مونديال 2026، قائلاً: «إنها المعارك الأخيرة، ونحن نستمتع بها على أكمل وجه».