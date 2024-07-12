الجمعية العامة تحث روسيا على الخروج من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قرارا يدعو روسيا إلى "السحب الفوري" لقواتها العسكرية وغيرهم من الأفراد غير المصرح لهم من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا.

وطرح القرار من قبل عشرات الدول. ومن بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، صوتت 99 دولة لصالح القرار و9 ضده، بينما امتنعت 60 دولة عن التصويت.

كما نص القرار، وهو غير ملزم قانونا، على أنه يجب على موسكو أن توقف فورا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وجددت الجمعية العامة مطالبتها روسيا بإنهاء هجومها على جارتها والانسحاب من أوكرانيا.

يشار إلى أنه عادة ما تعتبر موافقة 99 دولة نتيجة قوية لقرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن القرار الجديد متأخر بشكل كبير عن القرارات السابقة التي تدعو روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا، والتي كان قد حصل بعضها على تأييد أكثر من 140 صوتا.

واحتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا النووية في جنوبي أوكرانيا، والتي تبلغ طاقتها الانتاجية حوالي 6 جيجاوات، بعد وقت قصير من شن روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وتم تلغيم المحطة في وقت لاحق.

ولطالما تعرضت محطة توليد الكهرباء للقصف، مما أثار قلقا دوليا من احتمال وقوع حادث نووي.

وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا بشكل متكرر الاتهامات بالرغبة في إثارة حادث. وبسبب الخطر تم إغلاق محطة الكهرباء في أيلول/سبتمبر 2022.