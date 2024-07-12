جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

نجحت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، بحسب بيان الجمارك اليوم.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسبانيا على رحلة الخطوط مصر للطيران القادمة من مدريد، حاولت راكبة أجنبية الجنسية الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبحوزتها حقيبة واحدة، بالإضافة إلى حقيبة يدها الشخصية، فاستوقفها مأمور الجمرك وبسؤالها عما إذا كانت تحمل بحوزتها وفي حقيبتها ما يجب الإفصاح عنه أجابت بالنفي، ومع تمرير حقيبة الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة.

وبتفتيش حقيبة الراكبة، لاحظ وجود علبة كرتونية خاصة بلعبة الـ"بازل" للأطفال وبفتحها وجد كيس مفرغ الهواء بداخله اكياس صغيرة بعدد ١٥ كيسا بداخل كل منهم قطعة من جوهر مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٤.