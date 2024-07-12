النائبة نورا علي تطالب بمشاركة القطاع الخاص في مجال السياحة

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بالبنية التحتية الحالية لشبكة الطرق والنقل بصفة عامة وما بذل من مجهودات موسعة، مما سهل في ربط الكثير من المقاصد السياحية ببعضها، الأمر الذي يؤدي إلى جذب السائحين.

كما أشادت بالرؤية المقدمة من وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، مطالبة بالعمل على تطوير هيئة تنشيط السياحة، وتدريب العاملين المتعاملين مع السائحين.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مجال السياحة لتنشيط هذا المجال والترويج له، حتى يتم تحقيق مبادرة الوصول إلى ٣٠ مليون سائح وتحقيق مستويات نجاح أعلى في هذا المجال. كما طالبت وزارة الطيران المدني بالاستمرار في العمل على رفع كفاءة الطائرات الموجودة وتدريب العاملين في هذا المجال.