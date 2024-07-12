تحرير 9 محاضر خلال حملات تموينية في قلين بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية اليوم الجمعة، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال الرقابة على الأسواق، وتضمنت ذلك 3 محاضر لنقص الوزن، ومحضرين لتصرف في دقيق، ومحضرين لنقص النظافة، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ جميع الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ على أهمية توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصة السكر والأرز والزيت والدقيق، من خلال الحملات اليومية للرقابة، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن المخصص.