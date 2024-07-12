المصري يطلب نقل مبارياته للسويس في كأس الكونفدرالية

طالب رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري بالموافقة على طلب خوض الفريق الأول مبارياته على ملعب هيئة قناة السويس، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرعة المصري في كأس الكونفدرالية؟ إن شاء الله نحقق نتائج جيدة".

وأضاف: "ليس مهمًا من سنواجه في كأس الكونفدرالية، المهم لدينا هو تحقيق الانتصارات، والوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة الإفريقية".

وتابع: "نحن نمثل الكرة المصرية في كأس الكونفدرالية، ونطالب بحل أزمة ملعبنا، كنا قد تعاقدنا مع هيئة استاد السويس لخوض المباريات عليه، ونطالب بتنفيذ ذلك، بدلًا من خوض مبارياتنا في ملعب برج العرب في الإسكندرية".

وأتم رجب عبد القادر تصريحاته قائلًا: "ملف التدعيمات؟ هذا الأمر يتم بالتنسيق بين إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وإن شاء الله سنعمل على إبرام صفقات قوية تساعد الفريق في الموسم القادم".