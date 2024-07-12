رئيس جامعة سوهاج يزور محافظ أسيوط لتعزيز التعاون في التنمية والخدمات الصحية والتعليمية

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حيث قدم التهاني على تعيينه كمحافظ لأسيوط وناقشا سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة العامة وتلبية احتياجات التنمية الحالية.

نوقش في اللقاء الذي عقد في ديوان عام محافظة أسيوط، آليات التعاون وتبادل المقترحات لدعم التنمية في مجالات الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث عبر الرئيس النعماني عن استعداده لتعزيز هذا التعاون كشريك أساسي في التنمية بمحافظات الصعيد.

من جانبه، أشاد اللواء هشام أبو النصر بالدور التنموي والبحثي الذي تقوم به جامعة سوهاج، مؤكدًا أهمية دورها العلمي والبحثي في تنمية المجتمع ومشاركتها الفاعلة في مشروعات التنمية والخدمات المختلفة.