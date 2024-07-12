وزير السياحة والآثار يستقبل الوزير السابق لشكره على فترة توليه المسئولية

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتوديعه وتقديم الشكر له عما قدمه لقطاع السياحة والآثار خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.

جاء ذلك بحضور يمنى البحار نائب الوزير، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، والوكيل الدائم للوزارة، ومساعدي الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية للوزارة، ومستشاري ومعاوني الوزير.

واستهل شريف فتحي، هذا اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير، لوزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم له، ومؤكدا أن تشهد الفترة المقبلة البناء على تلك المجهودات لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة والآثار في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لتحظى مصر بالمكانة السياحية التي تستحقها بين مصاف الدول العالمية.

ومن جانبه، تقدم، أحمد عيسى، بالتهنئة إلى شريف فتحي بتوليه مسئولية حقيبة وزارة السياحة والآثار، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في قيادة الوزارة، ومقدماً الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة بكل قطاعتها وهيئاتها التابعة على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية؛ ما ساهم في تحقيق المستهدفات.



جدير بالذكر أن شريف فتحي تولى حقيبة وزارة السياحة والآثار بعد أدائه اليمين الدستورية، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلفا لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق.