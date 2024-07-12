 مصدر حكومي: توجيهات من مدبولي للمحافظين بسرعة التفاعل مع الأحداث والرد على الشائعات - بوابة الشروق
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مصدر حكومي: توجيهات من مدبولي للمحافظين بسرعة التفاعل مع الأحداث والرد على الشائعات

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:59 م

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بسرعة التفاعل مع الأحداث والرد على الشائعات وتفنيدها أولًا بأول.

ونقلت قناة إكسترا نيوز عن المصدر، مساء الجمعة، قوله إن مدبولي شدد على ضرورة استمرار المحافظين في جولاتهم بالمواقع لمتابعة موقف الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بالعمل على حل المشكلات متابعة أداء موظفي المحليات، بجانب توافر السلع في الأسواق وضبط أي مخالفات وبخاصة مخالفات البناء والتعديات.

ولفت المصدر إلى أن مدبولي أكَّد أن هذه المهام ستكون عاملًا أساسيًّا في تقييم الأداء المستمر.

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