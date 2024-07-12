النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بمياه البحر في الإسكندرية

صرحت نيابة برج العرب في الإسكندرية، بتسليم جثة شاب يدعى "م.ع.ف"، 27 عامًا، لأسرته لمواراته الثرى، وذلك بعد أن لقي مصرعه، غرقًا بمياه البحر في شاطئ "ف"، بإحدى قرى الساحل الشمالي، إذ تم انتشال جثته عقب مضي 3 أيام على غرقه.

وطلبت النيابة العامة، اليوم الجمعة، تحريات المباحث الجنائية، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثة، وسؤال مسئولي الشاطئ، وشهود العيان، وأسرته حول ملابسات الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، ومسؤولي شاطئ قرية "ف" بالساحل الشمالي، بغرق شاب، من مركز الدلنجات، محافظة البحيرة، أثناء الاستحمام في مياه البحر.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، وطاقم الإنقاذ النهري، التابع لإدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين غرق الشاب بشاطئ في نطاق برج العرب، على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، غربي المحافظة، وذلك بعد ارتياده للتنزه أثناء قضاء إجازة المصيف.

تم انتشال الجثة، بالتعاون مع غواصين الخير، على بعد 3 كيلو مترات من موقع الغرق، وذلك بعدما جرفتها الأمواج، ونقلها إلى المستشفى، ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.