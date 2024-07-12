المستشار محمود فوزي: مراجعة برنامج الحكومة تتم في مناخ برلماني ديمقراطي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إنّ مراجعة برنامج الحكومة في مجلس النواب تضمن طاولة برلمانية جادة ومناقشات مستفيضة ومطولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أن الوزراء يعرضون وجهات النظر في وقت مناسب جدا.

وأشار إلى أن عملية المراجعة تتم في مناخ برلماني ديمقراطي، موضحا أن النواب يطرحون الأسئلة على الوزراء وفقا للملفات المُدرجة في قائمة المناقشات.

نوه بأن المراجعات يجريها رؤساء الـ25 لجنة برلمانية نوعية دائمة ورؤساء الهيئات البرلمانية المُشكلة داخل البرلمان وعدد من الشخصيات المستقلة والمعارضة.

وأفاد بأن كل هؤلاء يجلسون على طاولة واحدة لمناقشة برنامج الحكومة.

وتواصل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها لمراجهة برنامج الحكومة.