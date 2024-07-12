ضبط منشآت طبية دون ترخيص بجنوب سيناء

شكلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بجنوب سيناء، لجنة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

وأعلنت الدكتورة رانيا عاطف، مدير العلاج الحر بالمديرية، عن تشكيل اللجنة بالتعاون بين إدارة العلاج الحر وإدارة مكافحة العدوى، تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، لشن حملات على المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضحت الدكتورة رانيا عاطف في تصريح اليوم، أن اللجنة قامت بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، حيث تم فحص 11 منشأة طبية خاصة، ونتج عن الحملة تحرير محضر لإثبات حالة تشغيل منشأة طبية بدون ترخيص، ومحضر آخر لعدم التخلص الآمن من النفايات وعدم تنفيذ سياسات مكافحة العدوى، كما تم إجراء 4 معاينات لعدد 2 عيادة أسنان و2 عيادة خاصة تمهيدًا لترخيصها.

وأكدت مدير العلاج الحر أن الحملات ستستمر بشكل دوري على المنشآت الطبية الخاصة بكل المدن، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.