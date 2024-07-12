قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن تسجيل التضخم الشهرى لأول مرة معدلا سالبا خلال الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عامين، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ يؤكد «انخفاض الأسعار فعليًا على مستوى الجمهورية».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى انخفاض الأسعار على مستوى مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك محال التجزئة، لا سيما بعد تخلص محال البقالة من السلع المسعرة بالأسعار القديمة وعرض السلع بالأسعار الجديدة.

وأضاف أن استمرار انخفاض مستويات التضخم سيحفز البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في البنوك، موضحا أن ذلك سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار السلع بشكل أكبر.

وأكد أن اتحاد الغرف التجارية يرصد أسعار السلع أسبوعيًا في جميع المحافظات، سواء داخل السلاسل التجارية الكبرى أو المتوسطة أو محال البقالة الصغيرة، وذلك إلى جانب رصد الدولة من خلال جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية أقرت بانخفاض الأسعار، لافتا إلى تسجيل انخفاضات بنسبة 50% في أسعار بعض السلع مثل الزيت.

وذكر أن متوسط الانخفاض في السلة السلعية تجاوز 27%، في حين وصل الانخفاض في السلع الأساسية إلى 35%، مشيرًا إلى انخفاض أسعار القمح والدقيق والمكرونة بنفس النسبة نتيجة لذلك.

وتوقع مزيدًا من الانخفاضات في الفترة المقبلة، قائلا:« أسعار الجملة في انخفاض مستمر وبالتالي التجزئة أيضا في تراجع مستمر، وسنشهد انخفاضات أكثر الفترة القادمة».