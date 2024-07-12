مقررة أممية: لا يوجد أي أمل لوقف عمليات النزوح في غزة

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين باولا جافيريا، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية للغاية.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة، أنّه في خضم هذه التطورات والعمليات على الأرض على مدار تسعة أشهر، فلا يوجد أي أمل لوقف عمليات النزوح.

وأشارت إلى أن عمليات النزوح استمرت بشكل مضطرب منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث كانت هناك الكثير من العدائيات التي أعاقت الكثير من عمليات النزوح والتي حرمت كل السكان من كل الخدمات الأساسية اللازمة للبقاء على الحياة.

وأكدت أن الموقف في غزة يتدهور، ولا يوجد أي مكان آمن في القطاع، والمدنيون في ظل القصف المستمر على مدار الفترة الماضية والمواطنين لا يشعرون بالأمن والسلم.

وتابعت: «هناك مجاعة شديدة في غزة، ونحن بحاجة ماسة إلى إيقاف هذه العدائيات ووقف المجاعة وكل ما يحدث في غزة».