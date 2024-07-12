الصحة: انتهاء البرنامج التدريبي في الحوكمة الصحية بالتعاون مع كلية ثاندر بيردا بأمريكا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في الحوكمة الصحية، بالتعاون مع كلية «ثاندر بيرد» للإدارة الدولية بجامعة «أريزونا» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث استهدف البرنامج التدريبي 40 مُتدربا من الأطقم الطبية، ما بين أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وأخصائي علاج طبيعي وتمريض، مشيرا إلى حصولهم على شهادات مُعتمدة كمدربين معتمدين للحوكمة.

وقال الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، إن هذه الدفعة بمثابة نواة لتأهيل وتدريب مقدمي الخدمات الصحية في المنشآت الطبية علي مستوى محافظات الجمهورية، استمراراً لثقل مهارات العاملين في القطاع الصحي من خلال التعليم الطبي والتطوير المستمر.

وأوضح «الطيب» أن البرنامج عقد على مدار 10 أيام، وتضمن عدة ورش ومحاضرات نظرية، وأنشطة عملية، ومُحاكاة وزيارات ميدانية لمنشآت طبية تطبق منظومة الحوكمة بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا ً أن البرنامج التدريبي مُصمم ليتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع الصحي، لدعم مهارات حوكمة الخدمات الصحية.

وأشار نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن اختيار المتدربين تم بعناية، بناءً عدة معايير تم وضعها، ليكونوا عوامل تغيير مؤثرة في منشآتهم الصحية، لتطبيق ومتابعة وتقييم أطر الحوكمة، وذلك ضمن خطوات التطوير في النظام الصحي المصري، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة طبقا للمعايير الدولية.

وأضاف «نائب وزير الصحة والسكان» أن البرنامج التدريبي عقد بدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدا أن البرنامج التدريبي مصمم خصيصا ليتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع الصحي المصري، لدعم مهارات حوكمة الخدمات الصحية، وكيفية تطبيقها بشكل يدعم المنظومة الصحية، ويعزز من قدراتها ويحسن كفاءتها في تقديم الخدمات الصحية.