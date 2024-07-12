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شهد قصر ثقافة أسيوط، حفلا فنيا، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالعام الهجري الجديد.

شهد الحفل حضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات التنفيذية والثقافية ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني ومبدعي أسيوط.

وجه محافظ أسيوط التهنئة للحضور بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة لاستكمال مسيرة التنمية والاتجاه للبناء والحفاظ على مكتسبات التنمية الحقيقية والجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر حاليًا.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيي، وقدمت مجموعة من الفقرات التراثية منها العصا والتنورة بساحة القصر.

وعلى مسرح القصر، بدأت فعاليات الحفل الذي قدمته الدكتورة أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية بعنوان "11 عاما من الإنجازات".

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني قدمت به الفرقة العديد من الأغاني الطربية والدينية منها "محمد يا رسول الله، صلينا الفجر فين".

وتفقد الحضور معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب تفقد ورش الخزف والخط العربي والرسم والفنون التشكيلية للأطفال، أعقبها افتتاح معرض "مبدعي الفن والجمال" لنخبة من مبدعي الفنون التشكيلية بمحافظة أسيوط والذي تضمن مشغولات خشبية ومن النسيج والحفر على النحاس.