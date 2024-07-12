أعرب النجم محمد منير، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، مشددا على أهمية نشر الفرحة والتفاؤل بين الشباب المصري لا سيما في الوقت الراهن.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «Extra News» مساء الخميس، على هامش المهرجان: «شباب مصر في الوقت الحالي والظروف التي نمر بها يحتاج إلى قليل من البهجة ومزيد من التفاؤل».

وأكد أن الغناء هو أحد أسهل الطرق لنشر البهجة، معقبا: «همي الأول والأخير بأن نشعر جميعا من أكبر واحد في مصر إلى أصغر طفل؛ أن نكون سعداء بالحفلات التي تجرى، لأن مصر محتاجة الفرحة، والغناء أسهل طرق الفرحة».

ورحب «منير» بضيوف مصر من الدول العربية المختلفة الذين حرصوا على حضور حفلته، قائلا: «من أول يوم ليّ في الغناء وأنا مصري وطني لا أحد يشك في وطينته وعروبي 100%، بدليل أن كل الدول العربية حاضرة الحفل، وأنا سعيد بهم ولن أقول لهم أهلا وسهلا لأنها لا تقال إلا للضيف، ولكن كل من لا يحمل منهم الجنسية المصرية حملها الآن، لان الغناء احتفالا لمصر كلها، ودعوة أكيدة أن مصر بكرا تسعد وتفرح وتغني معه».