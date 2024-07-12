دراسة: السهر يقوي التركيز وفق دراسة

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن كثيري السهر يتمتعون بتركيز أعلى من الأشخاص ذوي النوم المبكر ليلًا، في نتيجة صادمة حول تأثير مواعيد النوم على حضور الذهن والاستيعاب.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريقًا من جامعة إمبريال كوليدج لندن أجرى اختبارات ذكاء لنحو 27 ألف شخص، بينهم أشخاص كثيرو السهر، لمعرفة التأثير.

وجد الفريق أن الأشخاص الذين ينشطون ليلًا وينامون في غيره من الأوقات هم الأكثر تركيزًا ومهارة خلال اختبارات الذكاء.

أكدت الدراسة على أهمية الاحتفاظ بفترات كافية من ساعات النوم، والتي تؤثر على حدة الذكاء سواء لمن ينامون ليلًا أو نهارًا.

يذكر أن بعض السياسيين البارزين كانوا من كثيري السهر، مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل، الذي قاد بريطانيا للانتصار على ألمانيا النازية.