الصحة تختتم تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين بالمديريات وفروع الرعاية الصحية

اختتمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات تدريب الدفعة الثانية، من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية وفروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة الـ«يونيسف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين على 4 دفعات، وتم تنظيمه على مدار ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن اليوم الأول من التدريب تضمن تدريبين أولهما «الإعلام الصحي ودوره في تعزيز الوعي لدى المواطنين» كما تضمن التدريب الثاني «دور التربية الإيجابية في تعزيز السلوك الصحي لدى الأطفال».

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما «الأهداف السيكولوجية لتصميم الرسائل الإعلامية واستخدام الاستمالات المنطقية والعاطفية»، وثانيهما «الإعلام الصحي الحكومي ودوره في بناء الثقة»، إضافةً إلى عرض تقديمي عن استخدامات أداة الـ«رابيد برو» في تعزيز التواصل مع المواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اليوم الثالث من البرنامج التدريبي تضمن تدريبين أولهما «الرسائل الإعلامية المؤثرة ودورها في تعديل السلوك»، فيما دار موضوع التدريب الثاني حول «صياغة البيانات الرسمية في أوقات الأزمات».

وقال «عبدالغفار» إن الدفعة الثانية من التدريب تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية بـ12 محافظة، شملت: قنا، ودمياط، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والمنوفية، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والغربية، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه تم إجراء التدريب وفقا لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، مشيرا إلى أنه تم بتنظيم وإشراف المركز الإعلامي للوزارة.