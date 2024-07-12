المستشار محمود فوزي: استحداث حقيبة في الحكومة للتواصل السياسي رسالة انفتاح من القيادة السياسية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ استحداث حقيبة في الحكومة للتواصل السياسي يمثل رسالة من القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أن هذه الرسالة تتضمن تأكيدا أن الحكومة مُكلفة بالانفتاح بشكل أكبر على المواطنين وعلى التيارات السياسية والمؤسسات المستقلة بكل تشكيلاتها بما في ذلك الأحزاب سواء كانت داخل أو خارج البرلمان.

ولفت إلى أن الانفتاح يشمل كذلك الكيانات الشبابية والنقابات والاتحادات والمواطنين في تجمعاتهم المختلفة. ونوه فوزي بأن سيكون هناك مزيد من التواصل مع المواطن، وكذلك الانفتاح على موضوعاتهم، لافتا إلى أن هناك تكليفا بالتواصل مع الحوار الوطني.

وأفاد بأن الحوار أثبت على مدى عامين ونصف أنه حوار بنّاء وتفاعلي يلمس الشارع وكذلك النخبة، ويتناول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكَّد أن هذا التواصل يتم لأنَّ المواطن جزء من القرار وشريك فيه، مع الحرص على الإطلاع على رؤيته.