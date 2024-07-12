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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم يصل المنيا لاستعراض أهم تحديات المنظومة بالمحافظة

نيفين أشرف
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:57 ص

وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم صباح اليوم الجمعة، مقر ديوان عام محافظة المنيا، في مستهل سلسلة جولات بمحافظات الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم على أرض الواقع.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وقيادات الوزارة وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

وتقدم الدكتور محمد عبد اللطيف بالتهنئة للواء عماد أحمد محمود كدواني بمناسبة توليه منصب المحافظ، كما أشاد بجهود المحافظة على مدار السنوات السابقة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

و رحب اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، بالدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم حيث تقدم له بالتهنئة بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني، معربا عن تقديره لخطط الدكتور محمد عبد اللطيف الطموحة لمواجهة التحديات الرئيسية والمزمنة التي تواجه تطوير المنظومة التعليمية.

وأعرب المحافظ، عن استعداده لمواصلة تسخير جميع إمكانيات المحافظة لدعم جهود الوزارة في مواجهة هذه التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.

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