نائب رئيس قصور الثقافة يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة منيا القمح

تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، أعمال الصيانة والتطوير والحماية المدنية لقصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لمتابعة آخر مستجدات عملية تطوير القصر، التي تُنفذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أكد "ناصف" على أهمية القصر بالنسبة لأبناء محافظة الشرقية، وتمثيله لمركز ثقافي حيوي، مشيرا إلى جهود الهيئة لإتمام أعمال التطوير بأعلى مستويات الجودة، بهدف استعادة دوره التقديمي في الخدمات الثقافية والفنية، بما في ذلك برامج رعاية الموهوبين وعروض المسرح والتوعية.

وأضاف أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات ودعم وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات في جميع مواقع الهيئة بالمحافظات، لضمان تقديم خدمات ثقافية متنوعة ومتميزة.

يقع قصر ثقافة منيا القمح في وسط المدينة بجوار محطة قطارات السكة الحديد، مطل على بحر مويس، وتم افتتاح المبنى الحالي للقصر في عام 2008، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 1200 متر مربع، يتألف من مبنى مسرح مغطى عبارة عن صالة وبلكون للجمهور مزود بجميع خدماته من غرف للممثلين ومخازن المسرح وصالة لكبار الزوار وغرف الإسقاط والتحكم، بالإضافة إلى قاعات لتدريبات الفنون الشعبية.

أما الثاني فهي عبارة عن مبنى إداري وأنشطة يحتوي على أربعة أدوار، تشمل غرف إدارية ومكتبات عامة ومكتبة للأطفال وقاعات للأنشطة الثقافية المختلفة.

أعمال التطوير والصيانة تشمل إجراءات وقائية ضد الحرائق، تدعيم ومعالجة خرسانية للهياكل الإنشائية، تشطيبات محدودة للفراغات، عزل وتبليط السطوح، إنشاء خزان مياه للحريق، نظام إنذار آلي ضد الحريق، وتركيب أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق.

