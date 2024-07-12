موسكو تعتقد أن بعثة الاتحاد الأوروبي بأرمينيا تجمع معلومات استخباراتية عن منشآت روسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الجمعة، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الغربيين يجمعون معلومات استخبارية عن منشآت روسية وكذلك عن جميع الدول المجاورة لأرمينيا، وذلك ردا على أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا.

وأضاف جالوزين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية : "نرى بشكل سلبي نشاط بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا. كما أكدنا مرارًا، تتمثل مهمة الاتحاد الأوروبي في محاولة الحصول على قدم في المنطقة على حساب مصالح الشركاء التقليديين وجيران دول جنوب القوقاز- روسيا وإيران وتركيا. لا نرى أي نتائج ملموسة من عمل مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولم يمنع وجودهم تفاقم الأمور بشكل دوري على الحدود الأرمينية الأذربيجانية".

وأشار جالوزين إلى أن "البعثة لا تشارك تقاريرها مع يريفان"، وأضاف "إنهم يُرسلون تقاريرهم مباشرة إلى بروكسل ولا يشاركونها حتى مع الجانب الأرمني، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الغربيين يجمعون معلومات استخبارية عن المنشآت الروسية، وكذلك جميع الدول المجاورة لأرمينيا"

وتابع: "نحن قلقون أيضًا من أنه بموافقة يريفان، فإن المهمة لن تتوسع فحسب، بل تهدد بالتحول من مهمة مؤقتة إلى مهمة دائمة".

وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمناقشة مشروع معاهدة سلام مستقبلية.

وفي نهاية أيار/مايو 2023، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان بحدود التقسيم الإداري السوفيتي، ما يعني اعتبار إقليم قره باغ جزءًا من أراضي أذربيجان.