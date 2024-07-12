محافظ أسيوط يعلن إصلاح الأجهزة المعطلة بمستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمنفلوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الانتهاء من إصلاح بعض الأجهزة الكهربائية المعطلة بمستشى الولادة والصحة الإنجابية بمنفلوط، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات من بعض ميادين وشوارع مدينة منفلوط، والتى تم رصدها خلال جولته الميدانية المسائية أمس، لتفقد سير العمل بمستشفى منفلوط، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ أسيوط، أنه وجه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، بسرعة تلافى الملاحظات وإصلاح الأجهزة المعطلة بالمستشفى والإعلان عن أرقام تلقي الشكاوى من المواطنين، وتكليف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، لتكثيف حملات النظافة والإشغالات بشوارع المدينة، حيث تم رفع الإشغالات والقمامة من شوارع جناين أيوب وشارع المستشفى وشارع البنك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن والقرى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية.