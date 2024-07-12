 حلمي مشهور: متفائل بتحقيق المنتخب الأولمبي نتائج جيدة في أولمبياد باريس - بوابة الشروق
الجمعة 12 يوليه 2024 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حلمي مشهور: متفائل بتحقيق المنتخب الأولمبي نتائج جيدة في أولمبياد باريس

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 10:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 10:07 ص

أعرب حلمي مشهور، رئيس بعثة المنتخب الأولمبي، عن تفائله بتحقيق الفراعنة الصغار نتائج طيبة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

قال حلمي مشهور، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر سيخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق  الأربعاء المقبل تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد .

وأبدى حلمي مشهور، تفاؤلا كبيرا وأكد على ثقته في لاعبي الفراعنة لتحقيق نتائج مميزة في أولمبياد باريس، نظرا للروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون، مشددا :" متفائل بنتائج مصر في أولمبياد باريس 2024 ".

أتم:" أشكر الأندية على دعمها للفراعنة، كما أوجه شكرا خاصا لوزير الرياضة على دعمه للمنتخب الأولمبي، و نوعدكم بالحصول على ميدالية في الأولمبياد بإذن الله".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك