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فقدان 66 شخصا جراء انزلاق تربة وسط نيبال

كاتماندو - قنا
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:10 ص

فقد 66 شخصا على الأقل اليوم جراء انزلاق تربة جرفت حافلتين على طريق سريع بمنطقة شيتوان وسط نيبال.

وأفاد مسؤول محلي في منطقة شيتوان، في تصريح له بأن "حافلتين، إحداهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا، جرفهما انهيار تربة إلى نهر تريشولي"، موضحا أن مياه النهر فاضت ولم يتم العثور على أي شخص آخر بعد.

ويقوم العشرات من عناصر الإنقاذ بتمشيط المكان بحثا عن ناجين من الكارثة التي وقعت على طريق نارايانغات-موغلينغ السريع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.

وعبر بوشبا كمال دهال رئيس وزراء نيبال عن حزنه إزاء الحادث، داعيا جميع الوكالات الحكومية بما فيها الإدارة المحلية للبحث عن الركاب وإنقاذهم.

وتشيع الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا حيث يصبح التنقل على الطرق أكثر خطرا خلال موسم الرياح الموسمية إذ تؤدي الأمطار إلى انزلاقات أتربة وفيضانات.

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