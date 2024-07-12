دراسة: الأوميجا 3 تعالج حب الشباب

تمتاز التونة والسردين والسلمون بوفرة مادة الأوميجا 3، والتي كشفت دراسة حديثة عن قدرتها الفعالة على علاج مشكلة حب الشباب، إذ من الممكن التغلب عليها بالنظام الغذائي بجانب استخدام المستحضرات الطبية للبشرة.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن دراسة قام بها فريق من جامعة لودفيغ الألمانية على 60 شخصًا يعانون من حب الشباب لمعرفة تأثير الأوميجا 3.

أعطى الفريق المشاركين كميات من الأوميجا 3 مع نظام غذائي يعتمد على حمية البحر المتوسط، التي تعتمد على الأسماك والأطعمة المطبوخة بزيت الزيتون ونسب أكبر من الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات مثل الفول والفاصوليا وغيرها.

وجد الفريق أن ارتفاع نسبة الأوميجا 3 في الدم تبعه انخفاض في معدلات حب الشباب، بينما أوضحت الدراسة أن 98٪ من مصابي حب الشباب في الدراسة كانت نسبة الأوميغا 3 منخفضة لديهم، مما يعني زيادة عرضة قليلي تناول الأوميغا 3 لحب الشباب.

ويذكر أن الأوميجا 3 الوفيرة في الأسماك تبين دورها في الوقاية من أمراض القلب والجلطات وحتى الزهايمر في عدد من الدراسات السابقة.