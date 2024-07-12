تعرضت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، لموجة شديدة الحرارة جعلت المواطنين يلتزمون المنازل، وخَلَت الشوارع والميادين من المواطنين خاصة وقت الذروة، نتيجة للارتفاع الشديد في نسبة الرطوبة التي بلغت 25%.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن درجات الحرارة بلغت ذروتها بمدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، حيث يسود المحافظة بشكل عام طقس شديد الحرارة نهارًا وحار ليلًا.

ورغم نشاط الرياح التي لم تتجاوز سرعتها الـ 28 كيلو متر في الساعة، إلا أنها لم تساعد على تلطيف الطقس حيث تنشط على فترات متقطعة وبالمناطق الساحلية فقط.

وأوضح البيان أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 حتى 1.75 متر، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي.

وأشار المركز إلى أن حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية تسير بشكل طبيعي، وتم نشر دوريات مرورية على الطرق الدولية لتوعية المسافرين بالحد من السرعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال القيادة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حرصًا على سلامتهم.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 42 والصغرى 27، وفي مدينة رأس سدر العظمى 42 والصغرى 28، وفي مدينة طابا العظمى 39 والصغرى 26، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل درجات حرارة حيث بلغت العظمى بها 34 والصغرى 20، بينما سجلت العظمى بمدينة شرم الشيخ 43 والصغرى 30 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا وحار ليلًا، مع نشاط الرياح المتقطع على أغلب الأنحاء.