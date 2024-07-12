مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم سياسة التعطيش والتجويع كأسلحة حرب

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن استهداف العدوان الإسرائيلي للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»؛ أسفر عن استشهاد 200 من موظفيها في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حملة ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة وتقويض دورها الإنساني.

وحذر خلال كلمته في مؤتمر إعلان التعهدات للأونروا الذي انطلقت أعماله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء اليوم الجمعة، بحضور ممثلي الدول المانحة، من خطورة هذه الحملة التي تهدف إلى انهيار الأونروا وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من شريان الحياة الأساسي وحقوقهم الإنسانية.

ولفت إلى تحول مدارس الوكالة إلى ملاجئ لأكثر من مليوني نازح فلسطيني جراء العدوان الذي دمر 80% من منازل وبنية غزة التحتية، مضيفا أن: «الأشهر التسعة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هزت إيماننا بالإنسانية والقوانين الدولية التي أسست لصون الحياة البشرية وضمان سلامة وكرامة المدنيين في النزاعات المسلحة عبر العالم».

وأوضح أن العدوان الصهيوني استهدف المستشفيات وكافة مناحي الحياة في القطاع، مستخدما سياسة التجويع والتعطيش والدواء كأسلحة حرب، ومنعا لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، مؤكدا أن «الفلسطينيين ليسوا أقل شأنا من باقي الإنسانية؛ بل إن لهم نفس الحقوق من الاحترام والاعتبار، فحياتهم ليست أبخس وأقل استحقاقا من الحق في الحماية».

ودعا «منصور» إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون أي تعطيل، مشددا على ضرورة وضع حد لهذا الظلم الفادح، قائلا: «نطالب بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة دون أي تعطيل، هذا الظلم عليه أن ينتهي، وعلينا أن نعود للإنسانية ونصون القواعد التي تحميها ونحاسب من ينتهكها.. فعلى شعب فلسطين أن يحيا ويتحرر».