شواطئ الإسكندرية تشهد إقبالا فاق التوقعات مع الموجة الحارة

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الأسر والمصطافين، وذلك تزامنًا مع الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، مع استقرار حالة البحر.

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال في الشواطئ الشرقية مثل جليم والمنتزه، والشواطئ الغربية مثل العجمي، وصلت إلى أكثر من 100% في بداية اليوم.

وأضاف عبدالرازق في تصريحات صحفية أن درجات الحرارة اليوم وصلت إلى 35 درجة مئوية، مع تشديد الإدارة على ضرورة الامتناع عن دفع الإكراميات، والتواصل مع الإدارة في حال فرضها.

كما حث عبدالرازق الزوار على عدم إلقاء أي مخلفات في البحر أو على الرمال، والاحتفاظ بالأداب العامة عند ارتداء ملابس البحر، مشيرًا إلى توفير دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا، واستمرار أعمال الصيانة لرفع جاهزية الشواطئ وخدمة الزوار بشكل مستمر خلال فصل الصيف.