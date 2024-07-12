رئيسا كوريا الجنوبية وأمريكا يتعهدان برد سريع ضد أي هجوم نووي من كوريا الشمالية

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، من أن أي هجوم نووي كوري شمالي ضد سول سيقابل برد سريع وساحق وحاسم.

جاء ذلك في بيان مشترك للرئيسين عقب اجتماعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة واشنطن.

وسلطا الرئيسان الضوء على التقدم الهائل في جهود الردع المشتركة، وأشادا بالتوقيع على مبادئ الردع النووي المصممة لضمان التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن كوريا الجنوبية في إطار متكامل.

ووقعت سول وواشنطن بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس على وثيقة "المبادئ التوجيهية للردع النووي " في شبه الجزيرة الكورية.

ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

ومن المنتظر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة في أواخر أغسطس المقبل والتي ستعكس بعض "المبادئ التوجيهية" لأول مرة.

ويأتي التوقيع على وثيقة المبادئ التوجيهية بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة يونيو الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.