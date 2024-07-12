الجمعية العمومية للأطباء تعتمد ميزانيات النقابة من 2018 حتى 2021

وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، على اعتماد الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2021، وتأجيل عرض ميزانيات عام 2022 و2023 لحين انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتهما وإبداء ملاحظاته عليهما.

كما اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الموازنة التقديرية لعام 2024.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها، ومناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق)، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من أعمال.