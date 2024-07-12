عبد الهادي القصبي: النواب عبروا عن الشعب ونقلوا مشاكل المواطن إلى الوزراء الجدد

أعرب النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، عن تفاؤله إزاء أداء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى جدية الوزراء وتفاعلهم مع ملاحظات النواب خلال جلسات مناقشة البرنامج الحكومي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اختتمت خمس جلسات استمرت حتى مساء الجمعة، استمعت خلالها إلى عروض تفصيلية من 14 وزيرا لبرامجهم المستقبلية.

وأشار إلى أن الجلسات شهدت مداخلات ونقاشات مستفيضة من النواب، مؤكدا أن «النواب استطاعوا أن يعبروا عن الشعب المصري، وينقلوا نبض الشارع ومشاكل المواطن إلى الوزراء الجدد».

وأكد أن غالبية الوزراء أبدوا تجاوبا فعالا مع ملاحظات النواب، قائلا: «فوجئنا أن الكثير من الوزراء دونوا الملاحظات التي اقترحها النواب، وأعلن أنها ستضاف إلى برنامج الحكومة.. هذا الشكل الجديد لم نكن نتعود عليه، نأمل أن يشعر به المواطن في تلك الظروف الشديدة التي يتحمل فيها المواطن حقيقة الكثير من الأعباء».

وأبدى تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة على تلبية احتياجات المواطن المصري وتحقيق تطلعاته، متابعا: «الجلسات جيدة جدًا، وأشعر بالتفاؤل والأمل في جدية الحكومة الجيدة تجاه تلبية احتياجات المواطن المصري».