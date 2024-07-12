وزارة العمل تنهي إجراءات نقل جثمان عامل مصري توفي في حادث مروري بالرياض

قال وزير العمل، محمد جبران، إن الوزارة انتهت من إجراءات عامل مصري بالرياض تعرض لحادث مروري، ولقى مصرعه بسببه، مؤكدًا على حرصها لتقديم كافة أنواع الحماية والدعم للعمالة المصرية التي تعمل في نطاق عمل، من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

ومن جانبه، أضاف محمد عليان، الملحق العمالي بالرياض، أن المكتب تابع واقعة وفاة المواطن عبد الله عبد الرحمن محمد عثمان، محاسب من محافظة الغربية، الذي وافته المنية بالمملكة نتيجة حادث مروري.

وعلى الفور، وبالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، أصدر السفير طارق المليجي القنصل العام تعليماته بسرعة إنهاء جميع إجراءات نقل جثمان المواطن المتوفى إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن وزارة العمل لديها مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، منهم مكتبين بالسعودية، وفي بلدان: إيطاليا، والعراق، ولبنان، والكويت، والأردن، والإمارات، وقطر، ويعمل في نطاق عملها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.