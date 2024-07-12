محافظ أسيوط يتفقد تطوير مستشفى المبرة ويشدد على جودة الخدمات الصحية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الجمعة، سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي، وتابع أعمال تطوير المبنى الملحق بالمستشفى الذي ينفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 92.7 مليون جنيه.

وأشار أبوالنصر إلى أهمية الالتزام بمعايير السلامة والجودة في تقديم خدمات صحية عالية للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى، بما في ذلك الاستقبال، والعناية المركزة، ووحدة المبتسرين، ووحدة الغسل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، ووحدة الأكسجين، وتابع نسب الأكسجين بالخزان الرئيسي بالمستشفى، مع التأكيد على أهمية سلامة الأغذية المقدمة للمرضى وجودتها.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في انتهاء الأعمال بالمبنى الملحق ليتم افتتاحه خلال شهرين، لخدمة المواطنين بالمجان، مع توجيهات بصرف المساعدات المالية العاجلة للحالات المرضية المستعجلة.