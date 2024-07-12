 محافظ الشرقية: رفع الإشغالات وتطوير منظومة النظافة والتجميل والإنارة - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: رفع الإشغالات وتطوير منظومة النظافة والتجميل والإنارة

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 4:03 م

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنه قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامة، ونقلها إلى النقطة الوسيطة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن الحملات استهدفت متابعة استكمال أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق والنظافة العامة، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وريها لإظهار الشكل الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى متابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات وخفض الإنارة بعدد من شوارع المحافظة، فضلاً عن وضع خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، ورش الحشرات الطائرة والذباب البالغ في شوارع متفرقة بالمحافظة.

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