ساوثجيت: إسبانيا مرشحة بقوة للفوز بيورو 2024

يرى جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا إن إسبانيا مرشحة قوية للفوز بنهائي بطولة أمم أوروبا 2024 يوم الأحد في برلين وتواجه إنجلترا نظيرتها إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» يوم الأحد المقبل.

وتلقت إنجلترا هزيمة موجعة في نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي.

وقال ساوثجيت في تصريحات لصحيفة «إندبندنت» البريطانية « إسبانيا وفريقها سيكونون مرشحين حقًا لما فعلوه في هذه البطولة».

وأضاف: «لقد كانوا أفضل فريق، لقد حصلوا على يوم راحة إضافي، وفي النهائيات الثلاث الأخيرة، وربما أكثر، كان الأمر مهمًا للغاية لذا يتعين علينا استعادة قدرتنا للتعافي، قبل مواجهتهم».

وأوضح ساوثجيت: « يجب أن نكون مثاليين للفوز بهذه المباراة».

وأتم: «لدينا لاعبون لعبوا الكثير من المباريات الكبيرة لذا سيعرفون ما هو مطلوب منهم في ليلة النهائي».