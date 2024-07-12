أمين صندوق الأطباء: فائض تاريخي في ميزانية النقابة عام 2023

قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن هناك تطورا ملحوظا في العمل الإداري بالنقابة العامة للأطباء خلال عام 2023، بحيث يتم تقديم الخدمات النقابية المختلفة للأطباء بشكل منظم وسريع.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة اليوم الجمعة، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، وأمين الصندوق المساعد د. أحمد علي، ومقرر اللجنة الاجتماعية وأمين سر الجمعية العمومية د. شادي صفوت، ومقرر اللجنة الإعلامية د. أحمد مبروك الشيخ.

وأوضح د. أبو بكر القاضي خلال عرضه تقرير أمين الصندوق على الجمعية العمومية، أن النقابة حققت فائضا عام 2023 لم تحققه أي ميزانية سابقة في تاريخ النقابة، بلغ 63 مليون و239 ألف جنيه. وفي عام 2022، حققت فائضا قدره 43 مليون و123 ألف جنيه، وفي عام 2021 حققت فائضا قدره 41 مليون و818 ألف جنيه، وفي عام 2020 حققت 14 مليون و164 ألف جنيه.

وأشار إلى أن من أسباب نمو الفائض هو الحرص على استثمار أموال النقابة العامة للأطباء وتحقيق أقصى عائد دون التعرض للخيارات الاستثمارية الأخرى المعقدة. يتم الاستثمار في الودائع الآجلة والحسابات ذات العائد المتميز وصناديق الاستثمار، وكذلك السعي الدائم للحصول على أعلى عائد. وعليه أصبح عائد الاستثمار في البنوك أعلى إيرادات النقابة ويعد عاملا رئيسيا في زيادة الفائض وكذلك أداة استثمارية منخفضة المخاطر.

ولفت إلى أن النقابة العامة للأطباء قامت خلال عام 2022 بافتتاح استراحتين فندقيتين مخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات، تسهيلا على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل. تقع الاستراحتان بشارع قصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة، إحداهما للأطباء والأخرى للطبيبات.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الاستراحات من الأطباء، قامت النقابة خلال عام 2023 بافتتاح استراحتين للأطباء، إحداهما بشارع قصر العيني والأخرى بحلوان، لاستقبال الأطباء من كافة أنحاء الجمهورية.

وذكر أن النقابة قامت باتخاذ قرار بإنشاء صندوق قرض الطبيب من أموال النقابة لمساعدة شباب الأطباء المتزوجين حديثا، كقرض حسن يُسدد لمدة 40 شهرا دون فوائد مراعاة لظروفهم. موضحا أن عدد الأطباء المستفيدين من مشروع قرض الطبيب خلال المدة من 2018 إلى 2023 بلغ نحو 506 طبيب. لافتا إلى أنه في عام 2022 أنشأت النقابة صندوق قرض الدراسات العليا الذي حصل عليه 54 طبيب خلال عامي 2022 و2023.