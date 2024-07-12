محافظ الغربية يتابع جهود الحماية المدنية في السيطرة على حريق كتان بشبراملس

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب في إحدى الأراضي التي يتم تخزين الكتان فيها، بحضور النائب محمود أبو حسين، عضو مجلس الشيوخ.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وصول الإشارة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق، توجهت سيارات الإطفاء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.

والتقى محافظ الغربية فور وصوله بعدد من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً العمل على تلبية كافة المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرية، والتي تعد واحدة من أكبر القرى النموذجية الصناعية، وتشتهر على مستوى الجمهورية بلقب "قلعة الكتان"، حيث تنفرد بالصدارة بكونها القرية الأكبر في زراعة الكتان وتصنيعه وتضم عدداً كبيراً من المصانع والشون التي تمتد لعدة قرى مجاورة.

ووجه المحافظ بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

وفي السياق ذاته، أجرى المحافظ جولة مفاجئة بالقرية للتعرف على مستوى النظافة بها، مشدداً على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأشار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتي يأتي على رأسها النظافة باعتبارها من أهم أولوياتهم وحق من حقوقهم الأساسية.