وزيرة التنمية المحلية: نسعى لتحسين جودة حياة المواطن المصري

واصلت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي، بحضور الوزراء المعنيين.

وألقت وزير التنمية المحلية، منال عوض ميخائيل، اليوم بيانا خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الهدف الرئيس للوزارة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، وأن الوزارة ملزمة بتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص تحسين الوحدات المحلية، والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر.

وأشارت إلى أن أهم أولويات الوزارة هي بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.

وأضافت أن من بين خطة الوزارة تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري، مؤكدة اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتعهدت الوزيرة أمام النواب بمتابعة جميع المشكلات التي تخص المواطنين مع اللجان المختصة بالمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة التي تهم جميع المواطنين.