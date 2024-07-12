 محمد فاضل: الدراما تحتاج لتجسيد شخصيات مصرية بكل المجالات.. وحلمت بتقديم قصة سيدنا يوسف - بوابة الشروق
الجمعة 12 يوليه 2024 11:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محمد فاضل: الدراما تحتاج لتجسيد شخصيات مصرية بكل المجالات.. وحلمت بتقديم قصة سيدنا يوسف


نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:05 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 11:05 م

قال المخرج محمد فاضل، إن هناك توافقا بينه وبين زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد من حيث النقاش الدائم في العمل الفني مع الهم الوطني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن الدراما تحتاج تمثيل تجسيد شخصيات مصرية في كل المجالات مثل شخصية سميرة موسى وعلى إبراهيم.

وأوضح أن الدولة يجب أن يكون لها قنواتها التي تكون مكملة للقنوات الخاصة، مقترحا أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للإعلام والفن لأهمية ذلك على الصعيد الوطني.

وتابع: «نحتاج مسابقات في الأدب والفن والثقافة وتدريس مواد ثقافية على أعلى مستوى، وأشيد بالاستقاء للسيناريوهات من قصص القرآن (أهل الكهف – نبي الله يوسف – نبي الله موسى) وغيرها من القصص».

واختتم المخرج محمد فاضل قائلا: الدراما ليست للتسلية وإنما للحكي هدفه الوعظ والتوعية بلغتهم، وكنت أحلم بعمل قصة سيدنا يوسف في شكل فني، لكن نخشى من الاستخدام السيء للشخصيات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك