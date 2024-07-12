قال المخرج محمد فاضل، إن هناك توافقا بينه وبين زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد من حيث النقاش الدائم في العمل الفني مع الهم الوطني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن الدراما تحتاج تمثيل تجسيد شخصيات مصرية في كل المجالات مثل شخصية سميرة موسى وعلى إبراهيم.

وأوضح أن الدولة يجب أن يكون لها قنواتها التي تكون مكملة للقنوات الخاصة، مقترحا أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للإعلام والفن لأهمية ذلك على الصعيد الوطني.

وتابع: «نحتاج مسابقات في الأدب والفن والثقافة وتدريس مواد ثقافية على أعلى مستوى، وأشيد بالاستقاء للسيناريوهات من قصص القرآن (أهل الكهف – نبي الله يوسف – نبي الله موسى) وغيرها من القصص».

واختتم المخرج محمد فاضل قائلا: الدراما ليست للتسلية وإنما للحكي هدفه الوعظ والتوعية بلغتهم، وكنت أحلم بعمل قصة سيدنا يوسف في شكل فني، لكن نخشى من الاستخدام السيء للشخصيات.