أمضى طفل أربع ليال في المستشفى بعد ملامسته لأخطر نبات في بريطانيا، ليضطر إلى البقاء بعيدًا عن الشمس لمدة عام كامل.

تم نقل الطفل مايكل تايلور، البالغ من العمر 13 عامًا، إلى مستشفى رويال فيكتوريا في نيوكاسل بإنجلترا، بعد تعرضه لضربة من "عشبة الخنزير" العملاقة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعتبر عشبة الخنزير العملاقة أخطر عشبة في بريطانيا، وهي تنمو عادة بين شهري يونيو وأغسطس، ويمكن أن تتسبب عصارتها في حروق مؤلمة ومتقرحة قد تتكرر على مدى أشهر وحتى سنوات.

أدى ظهور البثور على وجه مايكل إلى غيابه عن المدرسة لمدة أسبوعين، حيث وجهت والدته تحذيرًا قويًا للأطفال الآخرين والآباء من مخاطر هذا النبات السام.

لاحظ مايكل لأول مرة طفحًا جلديًا على ساقه يوم الاثنين 24 يونيو، ولأنها لم تكن تعرف نوع الجرح، قامت والدته فيونا سكوت بعلاجه بأقراص مضادة للهيستامين وكريم مطهر.

بعد اصطحاب ابنها في البداية إلى مركز الرعاية دون حجز موعد، تم تحويله إلى قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى رويال فيكتوريا.

وأضافت الصحيفة أن الأطباء غسلوا ساقي الطفل بالماء البارد ووضعوهما على الغاز والهواء، وبعد ذلك تم وضع ضمادة تحتوي على العسل على الجروح.

لكن مايكل بقي في المستشفى لمدة يومين آخرين قبل أن يُسمح له بالعودة إلى المنزل مع مضادات حيوية "قوية وجادة" وتعليمات صارمة بعدم إزالة الضمادات.

وعاد مايكل إلى المستشفى يوم الأربعاء 3 يوليو لتنظيف الجروح وتضميدها، والآن فقط بدأت تظهر عليها علامات الشفاء.

مع ذلك، قرر الأطباء أنه يجب على الطفل إبقاء ساقيه بعيدًا عن الشمس طوال العام المقبل، لأنها ستكون شديدة الحساسية للحرارة والضوء.

تقول والدته: "لقد كانت تجربة صعبة بالنسبة لمايكل، لقد كان يستمتع عادة باللعب على دراجته بالقرب من منزله في ليمينغتون وكذلك في ويلام وبرودهو".

وتابعت: "لقد كان الأمر مروعًا للغاية من الواضح أنه لن يستطيع الخروج، ولن يستطيع التواصل مع أصدقائه، لقد أمضينا خمسة أيام في المستشفى وكان يعاني من الكثير من الألم، ليس من اللطيف لشاب مثله أن يتحمل هذا الأمر".

ظل مايكل مستيقظًا طوال الليل ولم يتمكن من الاستحمام بسبب الألم الناجم عن حروق عشبة الخنزير، ومع ذلك، فهو لا يتذكر لمس هذا النبات، ولم يكن هو وأمه على علم بأنه سام قبل الحادثة.

وتقول الأم فيونا: "ربما يكون هذا شيئًا مررنا به جميعًا ولم نتعرض للحروق منه على الإطلاق، لو كنا قد علمنا على الفور أنه لمسه، لكنا غسلناه بالماء البارد وربما لم تكن إصابات مايكل بهذا السوء".

واستطردت قائلة: "لكن حقيقة وجود النبات هناك مخيفة للغاية، وأكره أن يمر أي طفل بما مر به مايكل، إنه أمر غريب للغاية، لا أصدق أنه حدث، كل أصدقائه يلعبون وأنا مندهشة من أنه لم يحدث هذا من قبل".

حقائق صادمة عن عشبة الخنزير العملاقة:

- هي من نفس عائلة ما يطلق عليه في بريطانيا "البقدونس البقري"، الذي ينتج زهورًا بيضاء في شهري يونيو ويوليو.

- على الرغم من مظهرها المثير للإعجاب، إلا أن هذه العشبة ضارة، حيث يمكن أن تسبب عصارتها التهاب الجلد الضوئي أو الحساسية للضوء مما يتسبب في ظهور بثور وتصبغ وندبات على الجلد، في حين تجعله حساسًا لأشعة الشمس.

- أصلها من جنوب روسيا وجورجيا، وهي الآن من الأعشاب التي تم اكتشافها في العديد من الحدائق البريطانية.

- نظرًا للتهديد الشديد الذي تشكله، فإن نموها في البرية في المملكة المتحدة يعد جريمة.

- تم جلبها إلى المملكة المتحدة من آسيا الوسطى في عام 1893 كنبات زينة.

- تنتج مجموعات أزهارها الكبيرة البيضاء التي تشبه المظلة.

- يتميز هذا النبات بساق مجوفة صلبة ذات بقع أرجوانية، ويفضل المناطق الرطبة، مثل ضفاف الأنهار.

- يمكن أن ينمو النبات من 1.5 متر إلى خمسة أمتار في الطول.

- يجب على أي شخص يتلامس جلده مع عصارة عشبة الخنزير العملاقة أن يغسل المنطقة جيدًا بالماء والصابون على الفور.