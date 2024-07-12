سرعة الترسيب: اختبار معملي قد يشير إلى الخطر

سرعة الترسيب أحد اختبارات الدم البسيطة الشائعة التى تبدو كالسهل الممتنع. فهى دلالة على وجود التهاب أو تفاعل ما فى الجسم لكنها لا تدل بالقطع على وجوده فى أى عضو بالتحديد ولا تقطع بخطورته. لكن قراءته تعد دائما مقدمة لأبحاث تالية أكثر دقة وتخصصا.

< العنصر السائل فى الدم هو البلازما تسبح فيها كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. عند وضع الدم فى أنبوب زجاجى وتعليقه فى وضع قائم فإن الخلايا الحمراء الأثقل وزنا تهبط إلى قاع الأنبوبة بينما تبقى البلازما على السطح. قياس المسافة بالمليمتر التى تهبطها الخلايا الحمراء فى ساعة واحدة تعرف بسرعة الترسيب.

عادة ما تحتسب السرعة فى الساعة الأولى والتى تليها أو الثانية على ألا تترك عينة الدم لوقت أكثر من ساعات ثلاثة قبل استخدامه فى ذلك الاختبار.

< تختلف سرعة الترسيب اختلافا طفيفا بين الرجل والمرأة، فسرعة ترسيب الرجل ٣ - ١٥ فى الساعة الأولى، ٧ - ١٥ فى الثانية، بينما فى المرأة ٧ - ١٢ فى الساعة الأولى، ١٢ - ١٧ فى الساعة الثانية.

‫<‬ سرعة الترسيب اختبار عام وغير نوعى لكنه يشير إلى وجود خلل يجب البحث عن سببه؛ تسوس الأسنان، الإصابة بالإنفلونزا، التهابات المفاصل بأى أنواعها، الأنيميا، الأمراض المزمنة، أمراض المناعة الذاتية كالذئبة الحمراء والروماتويد، تعاطى أقراص منع الحمل، بعض الأدوية.‬

بينما انخفاض نسبة سرعة الترسيب قد يحدث فى بعض حالات قليلة منها هبوط القلب الاحتقانى وبعض أمراض الدم والأدوية كالأسبرين والكورتيزون.

< تفيد سرعة الترسيب فى متابعة حالات معينة أهمها الإصابة بالحمى الروماتيزمية التى تحتاج لعلاج لفترة طويلة. تعد سرعة الترسيب العالية للغاية (قد تتعدى حدود المائة) أحد المؤشرات الهامة مع غيرها من التحاليل المتخصصة فيما يسمى بملف النشاط الروماتيزمى. بينما انخفاضها التدريجى يشير إلى انحسار الإصابة وكفاءة العلاج.