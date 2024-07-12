وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، جمعها الفريق من 23 لقاء، فيما يحتل بيراميدز الصدراة برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس حكمًا للساحة، يعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو مساعدين، وفيكتور جارسيا فيردورا حكمًا رابعًا، فيما يتواجد على تقنية الـ«VAR» يسيدرو دياز دي ميرا، ويساعده ماتيو بوسكيتس فيريرا.

ويراهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تألق مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي الذي حجز مقعده في التشكيل الأساسي للفريق وأصبح هدافًا للفريق بالدوري برصيد 8 أهداف، بالإضافة لتألق إمام عاشور في الفترة الأخيرة وكذلك عمر كمال الظهير الأيمن ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق مع عودة محمد الشناوي بعد غيابه في لقاء الطلائع الأخير.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، عمرو السولية وعلي معلول للإصابة، وبيرسي لعدم الجاهزية، بالإضافة لثلاثي المنتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس وحمزة علاء، ومحمود عبد المنعم كهربا للاستبعاد الفني.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.