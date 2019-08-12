ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي أمام نادال بطل كأس روجرز

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حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، متفوقا على الإسباني رافاييل نادال المتوج صباح الاثنين بلقب بطولة كأس روجرز في مدينة مونتريال الكندية.

ويتربع ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12325 نقطة، يليه نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة، بعد أن عزز رقمه القياسي بإحراز اللقب رقم35 له في سجل مشاركاته ببطولات الأساتذة.

ويحتل النجم السويسري روجيه فيدرر المركز الثالث برصيد 7460 نقطة، وقد شهدت نسخة التصنيف صعود الإيطالي فابيو فونيني إلى المركز العاشر.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2019 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12325 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4925 نقطة

الياباني كي نيشيكوري في المركز الخامس برصيد 4040 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السادس برصيد 4005 نقاط

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 3455 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثامن برصيد 3230 نقطة

الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2890 نقطة

الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2555 نقطة.